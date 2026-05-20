Le Palais-sur-Vienne

Bières à la Sablière

La Sablière Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-05 00:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Le rendez-vous des amateurs de bières est de retour pour une cinquième tournée !

Une soirée durant laquelle de nombreux brasseurs locaux (La Lemovice, Bière Prestige, L’Obrador, Brugnas Farm, Brasserie Chat Roux, Brasserie Botanique, Michard, La 23…) vous inviteront à déguster leurs meilleurs breuvages de la fin d’après-midi jusqu’au bout de la nuit ! Pour accompagner le tout, plusieurs foodtrucks seront présents pour régaler votre palais (Saveurs boucanée, Saveurs d’Antan, Des crêpes et des idées, Pizza Don Bernardo, Comité le Palais en Fête…) avec animation musical aux petits oignons ! Rien de mieux pour entamer le week-end et le début de l’été le cadre relaxant des bords de Vienneet le bon goût des produits artisanaux à savourer entre amis, collègues ou en famille. À la vôtre ! .

La Sablière Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 26

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English : Bières à la Sablière

L’événement Bières à la Sablière Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Limoges Métropole