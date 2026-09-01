Informations pratiques

Niederhaslach

Bierfest

10 place des Fêtes Niederhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 23:59:00

Date(s) :

2026-09-26

Ambiance fête de la bière, musique folk, groovy, polka, … Bières et petite restauration.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Niederhaslach pour la 10ème édition de la Bierfest organisée par l’association Bi-MuSik..

Ambiance fête de la bière assurée par l’orchestre Koïs’Family et DJ Reivax.

Musique non-stop à partir de 19 heures.

Plusieurs sortes de bières, petite restauration, tartes flambées, currywurst, knacks et Wiener Schnitzel frites. .

10 place des Fêtes Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 93 38 51 bi.musik.org@gmail.com

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English :

Beer festival atmosphere, folk music, groovy, polka, … Beer and snacks.

L’événement Bierfest Niederhaslach a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig