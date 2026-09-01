Bierfest Niederhaslach
samedi 26 septembre 2026 · Niederhaslach
Informations pratiques
Niederhaslach
Bierfest
10 place des Fêtes Niederhaslach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 23:59:00
Date(s) :
2026-09-26
Ambiance fête de la bière, musique folk, groovy, polka, … Bières et petite restauration.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Niederhaslach pour la 10ème édition de la Bierfest organisée par l’association Bi-MuSik..
Ambiance fête de la bière assurée par l’orchestre Koïs’Family et DJ Reivax.
Musique non-stop à partir de 19 heures.
Plusieurs sortes de bières, petite restauration, tartes flambées, currywurst, knacks et Wiener Schnitzel frites. .
10 place des Fêtes Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 93 38 51 bi.musik.org@gmail.com
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English :
Beer festival atmosphere, folk music, groovy, polka, … Beer and snacks.
L’événement Bierfest Niederhaslach a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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