BIG BAND DES EAUX-VIVES : Echoes of the Messengers, Alhambra, Genève

Informations pratiques

BIG BAND DES EAUX-VIVES : Echoes of the Messengers Jeudi 22 octobre, 20h30 Alhambra

Divers prix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T20:30:00+02:00 – 2026-10-22T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-22T20:30:00+02:00 – 2026-10-22T22:30:00+02:00

BIG BAND DES EAUX-VIVES

Echoes of the Messengers

À travers des arrangements originaux des grandes œuvres d’Art Blakey, Horace Silver, Lee Morgan, Freddie Hubbard, Oliver Nelson et bien d’autres, Echoes of the Messengers vous propose un hommage à une musique profondément vivante, où groove, énergie collective et liberté d’expression se rencontrent.

Le spectacle sera enrichi par la présence de Daniel Leveillé, special guest et danseur de claquettes genevois à la renommée internationale, dont l’univers artistique viendra prolonger la musique dans le mouvement et offrir une véritable expérience scénique.

Un rendez-vous placé sous le signe du partage, de la transmission et de richesse musicale, dans le cadre prestigieux de l’Alhambra, pour une soirée où le jazz s’écoute autant qu’il se vit.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 19h30

Concert : 20h30

Information (organisateur) : bigband.eauxvives.@gmail.com

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/list/events »}] [{« link »: « mailto:bigband.eauxvives.@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

L’Harmonie des Eaux-Vives présente : Big Band des Eaux-Vives : Echoes of the Messengers en concert à l’Alhambra, le 22 octobre 2026

@Timothy Verdesca