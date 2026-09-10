BIG RED & IRIE ITES LIVE DUB MIX / GREMS & NX QUANTIZE / ODG / LADY LATE, Salle de La Cité, Rennes

Informations pratiques

BIG RED & IRIE ITES LIVE DUB MIX / GREMS & NX QUANTIZE / ODG / LADY LATE Samedi 17 octobre, 18h00 Salle de La Cité Ille-et-Vilaine

Tarif en prévente : 18 € / sur place : 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-18T01:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-18T01:00:00+02:00

L’association Full Element fait son retour dans la salle mythique de la Cité à Rennes le samedi 17 octobre pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe du rap, du dub, du reggae, de la jungle et du grime. Une programmation éclectique réunissant des artistes incontournables à découvrir en live et dj sets.

BIG RED ft IRIE ITES Live Dub mix :

Véritable pilier de la scène reggae française, Big Red revient pour un show “Live dub mix” présenté pour la première fois à Rennes. Il est accompagné de Irie Ites aux machines et Babass à la basse et au clavier.

Un collaboration 100% live où le son est joué, mixé et sculpté en temps réel : basses lourdes, delay, reverb, écho, sirènes.

Le live dub mêle les classiques qui ont marqué toute une génération – de l’époque Raggasonic jusqu’aux hits solo – aux nouveaux titres percutants de son dernier album « Blood & Victory ».

Sur scène, Big Red déploie son flow unique et son énergie brute, au service de textes puissants, engagés et actuels. Racisme, violences policières, luttes sociales : son message est clair, direct, et profondément humain.

En prime, Big Red sera le host tout au long de la soirée !

GREMS & NX QUANTIZE

Véritable électron libre, rappeur, graphiste, graffeur, Grems fusionne les arts pour créer son univers, à la fois spectateur attentif et critique au monde qui l’entoure. Ouvrant le hip-hop à d’autres mouvances (deep house, broken beat, jazz, grime) il ne cesse de redéfinir les codes. artiste en mouvement constant, la scène est un terrain d’expérimentation autant qu’un espace de prise de parole.

Il a collaboré avec des artistes internationaux comme Foreign Beggars, Wildchild, Big Red, ou encore des producteurs comme Opolopo, Machinedrum, Simbad.

Pour accompagner son flow unique, on retrouvera Nx Quantize, producteur et musicien marseillais, qui après 4 années d’infusion musicale et amicale a co-produit l’album de Grems.

ODG

ODG alias Ondubground explore un univers musical mêlant dub, musiques électroniques et sonorités ethniques. Derrière ce projet, on retrouve deux frères, Olo et Art-X, qui incarnent la deuxième génération du Dub Électro français. En plus de leurs propres productions, ils ont créé le label ODGPROD, devenu au fil des années une plateforme incontournable pour la diffusion du dub et de ses nouvelles influences. Avec une approche à la fois moderne et ancrée dans la tradition du sound-system, Ondubground continue de faire évoluer le dub en le croisant avec d’autres styles et en le rendant accessible à un large public.

Ondubground s’associe en 2025 à Big Red sur le single Babylon, une rencontre au sommet entre les frères dubmakers tourangeaux et cette figure historique du reggae en France.

LADY LATE

Lady Late, dj et productrice issue de la scène Jungle/drum’n’bass française clôturera la soirée avec un dj set 100% vinyles. Elle sera accompagnée de MC Big Red.

Fondatrice du label français jungle/drum’n’bass Else recordings, elle sort sur le 21eme single du label le titre “Hush” en Septembre aux côtés de Youthman et Marika Full Element.

Sur scène ,elle délivre des mixes évolutifs, alliant références du genre et nouveautés aux influences musicales variées pour une immersion dans la jungle / drum’n’bass.

Infos pratiques

Samedi 17 octobre 2026 de 18h à 1h

Salle de la Cité – 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes

Tarif | Tarif en prévente | 18 € / sur place : 20 €

Billetterie sur Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/full-element/evenements/grems-big-red-odg-irie-ites-lady-late

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/full-element/evenements/grems-big-red-odg-irie-ites-lady-late »}]

Rendez-vous le 17 octobre pour une soirée placée sous le signe du rap, du dub, du reggae, de la jungle et du grime, avec des artistes incontournables à découvrir en live et dj set.

Grems