Pérols

BIGFLO & OLI

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Bigflo et Oli annoncent Karma, leur 5e album, symbole d’un retour aux sources après plus de 10 ans de carrière rythmés par les succès et le travail acharné. Un projet rap pur, frontal et sincère, dans la lignée des freestyles percutants dévoilés tout au long de l’année 2025.

Bigflo et Oli annoncent Karma, leur 5e album, symbole d’un retour aux sources après plus de 10 ans de carrière rythmés par les succès et le travail acharné. Un projet rap pur, frontal et sincère, dans la lignée des freestyles percutants dévoilés tout au long de l’année 2025.

Karma sortira le 13 mars et est déjà disponible en précommande. Cet album ouvre un nouveau chapitre live une tournée événement dans toute la France, dont un concert à la Sud de France Arena le 27 novembre 2026

Tarifs:

CARRE OR: 77€

CATEGORIE 1: 65€

CATEGORIE 2: 55€

FOSSE DEBOUT: 45€

PMR: 55€ .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 67 17 67 17

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English :

Bigflo et Oli announce Karma, their 5th album, symbolizing a return to their roots after a career spanning more than 10 years, punctuated by success and hard work. A pure, frontal and sincere rap project, in the tradition of the hard-hitting freestyles unveiled throughout 2025.

L’événement BIGFLO & OLI Pérols a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT MONTPELLIER