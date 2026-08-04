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AGENDA · La Bastide-Clairence

Bilaka Dirau La Bastide-Clairence

samedi 12 septembre 2026 · La Bastide-Clairence

Bilaka Dirau La Bastide-Clairence

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place du Fronton
Ville
64240 La Bastide-Clairence
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

La Bastide-Clairence

Bilaka Dirau

Place du Fronton La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Avec Dirau le collectif Bilaka reprend la place publique. Les quatre danseurs chorégraphes du collectif accompagnés des compositions de Bastien Marianne métamorphosent les jauziak, les sauts traditionnels, en pulsation collective. Une transe lancinante et hypnotique laissant à chacun des interprètes la liberté d’y trouver sa propre résonance, pour mieux redéfinir aujourd’hui la danse de ce collectif passionnant.
Durée 30min   .

Place du Fronton La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 29 10 

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English : Bilaka Dirau

L’événement Bilaka Dirau La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque

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