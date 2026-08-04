Bilaka Dirau La Bastide-Clairence
samedi 12 septembre 2026 · La Bastide-Clairence
Informations pratiques
La Bastide-Clairence
Bilaka Dirau
Place du Fronton La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Avec Dirau le collectif Bilaka reprend la place publique. Les quatre danseurs chorégraphes du collectif accompagnés des compositions de Bastien Marianne métamorphosent les jauziak, les sauts traditionnels, en pulsation collective. Une transe lancinante et hypnotique laissant à chacun des interprètes la liberté d’y trouver sa propre résonance, pour mieux redéfinir aujourd’hui la danse de ce collectif passionnant.
Durée 30min .
Place du Fronton La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 29 10
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English : Bilaka Dirau
L’événement Bilaka Dirau La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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