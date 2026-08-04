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AGENDA · La Bastide-Clairence

Exposition Légères gravités # Place des Arceaux La Bastide-Clairence

mardi 4 août 2026 · Place des Arceaux · La Bastide-Clairence

Exposition Légères gravités # Place des Arceaux La Bastide-Clairence

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place des Arceaux
Adresse
Espace Darrieux
Ville
64240 La Bastide-Clairence
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

La Bastide-Clairence

Exposition Légères gravités #

Place des Arceaux Espace Darrieux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-04

La Fibre, est un collectif qui regroupe le travail de trois artistes textile et fil Ariane Blanquet, Jessica Mars et Marianne Cresson. Elles dessinent avec le fil, elles déploient une géographie de sens par la couleur. Venez toucher du doigt la poésie du détail et laissez vous traverser… .
Vernissage vendredi 7 août à partir de 18h30.   .

Place des Arceaux Espace Darrieux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 

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English : Exposition Légères gravités #

L’événement Exposition Légères gravités # La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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