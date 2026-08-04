Exposition Légères gravités # Place des Arceaux La Bastide-Clairence
mardi 4 août 2026 · Place des Arceaux · La Bastide-Clairence
Informations pratiques
La Bastide-Clairence
Exposition Légères gravités #
Place des Arceaux Espace Darrieux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04
La Fibre, est un collectif qui regroupe le travail de trois artistes textile et fil Ariane Blanquet, Jessica Mars et Marianne Cresson. Elles dessinent avec le fil, elles déploient une géographie de sens par la couleur. Venez toucher du doigt la poésie du détail et laissez vous traverser… .
Vernissage vendredi 7 août à partir de 18h30. .
Place des Arceaux Espace Darrieux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Légères gravités #
L’événement Exposition Légères gravités # La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à La Bastide-Clairence (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché La Bastide-Clairence 4 août 2026
- Visite guidée zoom sur La Bastide et ses pépites ! La Bastide-Clairence 4 août 2026
- Guinguette La Joyeuse, EENZEL & RTZ Kolektiboa en concert La Bastide-Clairence 7 août 2026
- Guinguette La Joyeuse, atelier danse basque La Bastide-Clairence 8 août 2026
- Soirée Concert à l’Asinerie Asinerie de Pierretoun La Bastide-Clairence 8 août 2026