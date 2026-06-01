Bilhères

Bilhères en fêtes

Bilhères Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Place du Fronton

18h Apéro et chants ossalois avec les Cant’arides

19h30 Repas (Paëlla) 20€ adulte 12€ enfant réservation obligatoire avant le 17 Juin au 06 72 71 76 92

22h Feux d’artifice

22h30 Contes et feu de la Saint Jean Pierre Vidal

23h30 Buvette et musique .

Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 76 32

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English : Bilhères en fêtes

L’événement Bilhères en fêtes Bilhères a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées