Bilhères en fêtes Bilhères
Bilhères en fêtes Bilhères samedi 20 juin 2026.
Bilhères
Bilhères en fêtes
Bilhères Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Place du Fronton
18h Apéro et chants ossalois avec les Cant’arides
19h30 Repas (Paëlla) 20€ adulte 12€ enfant réservation obligatoire avant le 17 Juin au 06 72 71 76 92
22h Feux d’artifice
22h30 Contes et feu de la Saint Jean Pierre Vidal
23h30 Buvette et musique .
Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 76 32
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English : Bilhères en fêtes
L’événement Bilhères en fêtes Bilhères a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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