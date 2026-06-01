Bilhères

Bilhères en fêtes

Bilhères Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Place du Fronton

10h Messe

11h Bal Ossalois

12h Apéro de la commune

16h Course des enfants

15h 18h Jeux en bois

17h Bal trad avec les Trademihbera

13h 18h Food truck et buvette .

Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 76 32

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English : Bilhères en fêtes

L’événement Bilhères en fêtes Bilhères a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées