Bilhères en fêtes Bilhères
Bilhères en fêtes Bilhères dimanche 21 juin 2026.
Bilhères
Bilhères en fêtes
Bilhères Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Place du Fronton
10h Messe
11h Bal Ossalois
12h Apéro de la commune
16h Course des enfants
15h 18h Jeux en bois
17h Bal trad avec les Trademihbera
13h 18h Food truck et buvette .
Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 76 32
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English : Bilhères en fêtes
L’événement Bilhères en fêtes Bilhères a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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