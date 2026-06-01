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Bilhères en fêtes Bilhères

Bilhères en fêtes Bilhères

Bilhères en fêtes Bilhères dimanche 21 juin 2026.

Ville : 64260 Bilhères

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bilhères

Bilhères en fêtes

Bilhères Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Place du Fronton
10h Messe
11h Bal Ossalois
12h Apéro de la commune
16h Course des enfants
15h 18h Jeux en bois
17h Bal trad avec les Trademihbera
13h 18h Food truck et buvette   .

Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 76 32 

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English : Bilhères en fêtes

L’événement Bilhères en fêtes Bilhères a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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