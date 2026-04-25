Billes et Bilboquets > Atelier 6-12 ans Saint-Lô
Billes et Bilboquets > Atelier 6-12 ans Saint-Lô jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Lô
Billes et Bilboquets > Atelier 6-12 ans
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Rendez-vous au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô le 09 juillet prochain pour un atelier Billes et Bilboquets !
Venez fabriquer votre propre bilboquet, entraînez-vous au jeu de billes et repartez avec vos créations pour défier vos amis !
Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr 2€ par enfant .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Billes et Bilboquets > Atelier 6-12 ans
L’événement Billes et Bilboquets > Atelier 6-12 ans Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Saint-Lô (Manche)
- Le Tremplin des Hétéroclites Salle Salvador Allende Saint-Lô 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, CPAM de la Manche, Saint-Lô 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCEE 50, Saint-Lô 1 mai 2026
- Championnats de Normandie > Poney sous les pommiers Saint-Lô 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, CA Saint-Lô Agglo, Saint-Lô 1 mai 2026