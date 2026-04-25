Saint-Lô

Billes et Bilboquets > Atelier 6-12 ans

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Rendez-vous au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô le 09 juillet prochain pour un atelier Billes et Bilboquets !

Venez fabriquer votre propre bilboquet, entraînez-vous au jeu de billes et repartez avec vos créations pour défier vos amis !

Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr 2€ par enfant .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

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English : Billes et Bilboquets > Atelier 6-12 ans

L’événement Billes et Bilboquets > Atelier 6-12 ans Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Saint-Lô