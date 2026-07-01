Bingo photo, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers
vendredi 26 mars 2027 · Pavillon blanc Henri-Molina · Colomiers
Informations pratiques
Bingo photo 26 et 27 mars 2027 Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-26T13:00:00+01:00 – 2027-03-26T21:30:00+01:00
Fin : 2027-03-27T13:00:00+01:00 – 2027-03-27T18:30:00+01:00
Bingo photo en partenariat avec l’association Colomiers Contraste.
Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.
Bingo photo en partenariat avec l’association Colomiers Contraste.
© Adobe firefly
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