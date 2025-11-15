Binic Folks Blues Festival 2026 La Banche Binic-Étables-sur-Mer
Binic Folks Blues Festival 2026 La Banche Binic-Étables-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.
Binic Folks Blues Festival 2026
La Banche Esplanade de la Banche Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Venez au Binic Folks Blues Festival…….3 jours de musique, de talent et de découvertes.
La programmation met à l’honneur des musiciens voyageurs, aussi talentueux qu’inconnus, venus des quatre coins du monde. Plus d’information à venir www.lanefdfous.fr .
La Banche Esplanade de la Banche Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 49 81 13 24
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Binic Folks Blues Festival 2026 Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-12 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme