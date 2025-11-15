Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Binic Folks Blues Festival 2026 La Banche Binic-Étables-sur-Mer

Binic Folks Blues Festival 2026 La Banche Binic-Étables-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.

Binic Folks Blues Festival 2026

La Banche Esplanade de la Banche Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

Venez au Binic Folks Blues Festival…….3 jours de musique, de talent et de découvertes.
La programmation met à l’honneur des musiciens voyageurs, aussi talentueux qu’inconnus, venus des quatre coins du monde. Plus d’information à venir www.lanefdfous.fr   .

La Banche Esplanade de la Banche Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 49 81 13 24 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Binic Folks Blues Festival 2026 Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-12 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme