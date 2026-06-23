Biodivers’été 2026 au Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 –

Gratuit : oui Tout public

?? Le Parc du Grand Blottereau offre un parcours à travers les paysages naturels du monde. On y voyage entre l’Amérique et la Corée. Ses serres tropicales, que l’on peut visiter, abritent des plantes utilitaires. Programme détaillé???? Mercredi 24 juin Quand la nature arrive en villeRencontre entre l’urbaniste Sylvain Grisot et la chercheuse Marjorie MusyDe 18h30 à 20h | Entretien sur inscription | Orangerie du Parc du Grand Blottereau | Réservation : https://www.helloasso.com/associations/association-pour-les-transitions-urbaines/evenements/entretien-avec-marjorie-musy-quand-la-nature-arrive-en-ville ???? Mercredi 8 juillet L’arbre va-t-il nous sauver ?Rencontre entre l’urbaniste Sylvain Grisot et François Freytet, responsable du service Arbres & Canopée de Nantes MétropoleDe 18h30 à 20h | Entretien sur inscription | Réservation : https://www.helloasso.com/associations/association-pour-les-transitions-urbaines/evenements/entretien-avec-francois-freytet-l-arbre-va-t-il-nous-sauver ???? À partir du 21 août Exposition : Sous terre, la vie du solTous les mercredis de 10h à 18h | Visite libreUn laboratoire itinérant tout l’été : le LaboraterreTous les mercredis de 10h à 18h | Visite libre ???? Mercredi 26 août Explorez les serres d’agronomie tropicaleAnimation organisée par un jardinier de la Ville de NantesDe 10h à 12h | Visite libre À l’origine des paysagesAnimation organisée par Le ChronographeDe 10h à 12h | Animation en continu Inventaire participatif de limaces et d’escargotsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h à 12h | Animation en continu Quand les sols racontent les paysages anciensAnimation organisée par l’archéologue de Nantes MétropoleDe 10h à 12h et de 14h à 16h | Animation en continu Wood Wild Web et le monde des champignonsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Biodiversité au Refuge LPO du Grand BlottereauAnimation organisée par la Ligue de Protection des OiseauxDe 14h à 16h | Visite guidée | 15 personnes | Dès 8 ans | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97 Entomologie appliquéeAnimation organisée par Cécile PlantiveDe 14h à 17h30 | Animation en continu Les natures du solAnimation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de NantesDe 14h30 à 16h | Atelier sur inscription |12 personnes | Dès 7 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Retour aux racinesAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | Limite de 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Week-end Folie des Plantes???? Samedi 5 septembre « Jardin au naturel », le refuge LPO du Grand-Blottereau !Animation organisée par la Ligue de Protection des OiseauxDe 14h à 16h | Visite guidée | Limite de 15 personnes | Dès 8 ans | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97 ???? Samedi 5 et Dimanche 6 septembre La face cachée de la terreAnimation organisée par le Collectif Serre1) Racines Sensibles2) Les mains dans la terre3) Impressions racinairesEn continu de 10h à 12h et de 14h à 17h | Ateliers et installation ???? Mercredi 9 septembre Un hérisson, une taupe…Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes2 sessions : 10h à 10h45 / 11h à 11h45 | Animation sur inscription | 12 personnes par session | De 3 à 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 6 à 8 pattes sous le brin d’herbe…Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes2 sessions : 10h à 11h / 11h15 à 12h15 | Animation sur inscription | 16 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 La vie des oiseaux au Parc du Grand BlottereauAnimation organisée par la Ligue de Protection des OiseauxDe 10h à 12h | Visite guidée | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97 Inventaire participatif de limaces et d’escargotsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h à 12h | Animation en continu La vie du sol du sous-boisAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Balade contée au grand airAnimation organisée par La cabane bleueDe 14h à 15h | Sur inscription | 15 personnes | Dès 5 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Explorez les serres d’agronomie tropicaleAnimation organisée par un jardinier de la Ville de NantesDe 14h à 16h | Visite libre Apprenti sculpteur de terre et d’argileAnimation organisée par Terra Herba2 sessions : 15h à 16h / 16h à 17h | Atelier sur inscription | 14 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Les lectures NatureAnimation organisée par La cabane bleueDe 15h30 à 16h30 | Dès 3 ans | Lecture Les insectes terricolesAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 ???? Mercredi 16 septembre Un hérisson, une taupe…Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes2 sessions : 10h à 10h45 / 11h à 11h45 | Animation sur inscription | 12 personnes par session | De 3 à 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 6 à 8 pattes sous le brin d’herbe…Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes2 sessions : 10h à 11h / 11h15 à 12h15 | Animation sur inscription | 16 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Les oiseaux et habitants naturels du Parc du Grand BlottereauAnimation organisée par la Ligue de Protection des OiseauxDe 10h à 12h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97 Inventaire participatif de limaces et d’escargotsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h à 12h | Animation en continu Sol et « coups de pousse » à la natureAnimation organisée par un jardinier et une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Explorez les serres d’agronomie tropicaleAnimation organisée par un jardinier de la Ville de NantesDe 14h à 16h | Visite libre Les racines, des copines de la biodiversité de la terreAnimation organisée par La Nature GazouilleDe 14h à 17h | Atelier sur inscription | Début toutes les 45 minutes |15 personnes | Dès 4 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Petites bêtes, grands pouvoirs !Animation organisée par Bretagne VivanteDe 14h30 à 16h30 | Animation sur inscription | 15 personnes | Dès 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Le sol et ses petites bêtes : venez mener l’enquête !Animation organisée par ÉcopôleDe 15h à 16h30 | Atelier sur inscription | Limite de 15 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Le sol et sa biodiversité dans les potagersAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | Limite de 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 ???? Samedi 19 et dimanche 20 septembre Explorez les serres d’agronomie tropicaleAnimation organisée par un jardinier de la Ville de Nantes2 sessions : 15h à 16h / 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | 15 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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