Biodivers’été 2026 au Parc Potager de la Crapaudine Parc de la Crapaudine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-21 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

?? Situé au sud de Nantes, entre le Clos Toreau et les bords de Sèvre, le Parc Potager de la Crapaudine est un véritable trait d’union de verdure qui abrite plus de 90 parcelles de jardins citoyens et plusieurs associations locales. Programme détaillé???? À partir du 21 juin Exposition : Sous terre, la vie du solTous les mercredis de 10h à 18h?Visite libreUn laboratoire itinérant tout l’été : le LaboraterreTous les mercredis de 10h à 18h?Visite libre ???? Mercredi 24 juin ??Toutes les activités du 24 juin sont annulées en raison de l’alerte canicule. Portillons ouverts !Animation organisée par l’association des jardins de la CrapaudineDe 10h à 12h et de 14h à 18h?Visite libre À la découverte des oiseaux de la CrapaudineAnimation organisée par la Ligue de Protection des OiseauxDe 10h à 12h – Visite guidée sur inscription?15 personnes?Dès 8 ans?Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97 Inventaire participatif de limaces et d’escargotsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h à 12h?Animation en continu Les insectes terricolesAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h30 à 11h30?Visite guidée sur inscription?20 personnes Initiation au bokashiAnimation organisée par BricoLowtechDe 14h à 15h?Atelier sur inscription?12 personnes Les racines, des copines de la biodiversité de la terreAnimation organisée par La Nature GazouilleDe 14h à 17h?Atelier sur inscription?15 personnes?Début toutes les 45min?Dès 4 ans Un mercredi au jardinAnimation organisée par CompostriDe 14h à 17h?Visite libre Rencontre avec Philippe LebeauxVisite guidée?2 sessions : 14h30 à 15h30 / 16h à 17h?Sur inscription?20 personnes par session Petites bêtes, grands pouvoirs !Animation organisée par Bretagne VivanteDe 14h30 à 16h30?Atelier sur inscription?15 personnes?Dès 6 ans Les mains dans la terreAnimation organisée par BricoLowtechDe 15 à 17h?Visite libre Les animaux dans les galeriesAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 16h30 à 17h30?Visite guidée sur inscription?20 personnes ???? Mercredi 1er juillet Escape compostAnimation organisée par CompostriDe 10h à 12h30?Jeu sur inscription?12 personnes Inventaire participatif de limaces et d’escargotsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h à 12h?Animation en continu L’impact de l’homme sur la vie du solAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h30 à 11h30?Visite guidée sur inscription?20 personnes Initiation au bokashiAnimation organisée par BricoLowtechDe 14h à 15h?Atelier sur inscription?12 personnes Un mercredi au jardinAnimation organisée par CompostriDe 14h à 17h?Visite libre Entomologie appliquéeAnimation organisée par Cécile PlantiveDe 14h à 17h30?Animation en continu Connaissez-vous les arbres et la terre ?Animation organisée par RepousseDe 14h30 à 17h30?Jeu en continu Les mains dans la terreAnimation organisée par BricoLowtechDe 15 à 17h?Visite libre Le sol et sa biodiversité dans les potagersAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 16h30 à 17h30?Visite guidée sur inscription?20 personnes ???? Mercredi 8 juillet Initiation au bokashiAnimation organisée par BricoLowtechDe 10h à 11h?Atelier sur inscription?12 personnes À l’origine des paysagesAnimation organisée par Le ChronographeDe 10h à 12h?Animation en continu Inventaire participatif de limaces et d’escargotsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h à 12h?Animation en continu Sol et « coups de pousse » à la natureAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h30 à 11h30?Visite guidée sur inscription?20 personnes Les mains dans la terreAnimation organisée par BricoLowtechDe 11 à 13h?Visite libre La vie des oiseaux de la CrapaudineAnimation organisée par la Ligue de Protection des OiseauxDe 14h à 16h?Visite guidée sur inscription?15 personnes?Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97 Un mercredi au jardinAnimation organisée par CompostriDe 14h à 17h?Visite libre Explorations vertes et mûresAnimation organisée par Professeur TaupeDe 14h à 17h30?Animation en continu Dispositif Pik’Tro – Focus sur le moustique tigreAnimation organisée par Les Petits DébrouillardsDe 14h30 à 16h?Animation en continu Là où chantent les crapauds !Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 16h30 à 17h30?Visite guidée sur inscription?Limite de 20 personnes ???? Mercredi 15 juillet Initiation au bokashiAnimation organisée par BricoLowtechDe 10h à 11h?Atelier sur inscription?12 personnes Inventaire participatif de limaces et d’escargotsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h à 12h?Animation en continu La gestion des déchets vertsAnimation organisée par CompostriDe 10h à 12h30?Animation sur inscription?12 personnes Les géants du solAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h30 à 11h30?Visite guidée sur inscription | 20 personnes Les mains dans la terreAnimation organisée par BricoLowtechDe 11 à 13h?Visite libre Oiseaux et sols à la CrapaudineAnimation organisée par la Ligue de Protection des OiseauxDe 14h à 16h?Visite guidée sur inscription?15 personnes?Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97 Un mercredi au jardinAnimation organisée par CompostriDe 14h à 17h?Visite libre Ce que les plantes nous disent du solAnimation organisée par Lierre Mauve SureauDe 15h à 17h?Visite guidée sur inscription?15 personnes?Dès 10 ans Le sol et sa biodiversité dans les potagersAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 16h30 à 17h30?Visite guidée sur inscription?20 personnes Vous rendre au Parc Potager de la Crapaudine :???? Arrêt « Palmiers » : ligne de bus 42???? Arrêt « Mauvoisins » ou « Clos Toreau » : ligne busway 4???? Station de vélo en libre-service Naolib « Clos Toreau »

Parc de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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