Coutances

Biodiversité au parc l’Evêque ENS

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Avec l’association AVRIL. Balade. Venez découvrir la biodiversité de cet Espace Naturel Sensible du Parc l’Evêque. Inscription obligatoire. Lieu de RDV précisé à l’inscription. A partir de 7 ans (famillial). .

Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org

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English : Biodiversité au parc l’Evêque ENS

L’événement Biodiversité au parc l’Evêque ENS Coutances a été mis à jour le 2026-05-05 par Partenaires extérieurs