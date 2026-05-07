Biodiversité au parc l’Evêque ENS Coutances
Biodiversité au parc l’Evêque ENS Coutances vendredi 10 juillet 2026.
Coutances
Biodiversité au parc l’Evêque ENS
Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Avec l’association AVRIL. Balade. Venez découvrir la biodiversité de cet Espace Naturel Sensible du Parc l’Evêque. Inscription obligatoire. Lieu de RDV précisé à l’inscription. A partir de 7 ans (famillial). .
Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
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English : Biodiversité au parc l’Evêque ENS
L’événement Biodiversité au parc l’Evêque ENS Coutances a été mis à jour le 2026-05-05 par Partenaires extérieurs