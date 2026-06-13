Dieppe

[Biodiversité du littoral] BioLit plage de Puys

Rendez-vous au parking de la plage de Puys Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-18

Envie de jouer un rôle dans la préservation de nos côtes ?

Participez à une découverte participative de la biodiversité littorale et devenez acteur de la protection de notre littoral !

Rejoignez un programme de sciences participatives où vous pourrez observer et contribuer à la préservation de cet écosystème unique.

Un moment enrichissant pour apprendre, explorer et agir concrètement pour la nature. Ne manquez pas cette chance de faire une différence tout en profitant de la beauté du littoral ! .

Rendez-vous au parking de la plage de Puys Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

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English : [Biodiversité du littoral] BioLit plage de Puys

L’événement [Biodiversité du littoral] BioLit plage de Puys Dieppe a été mis à jour le 2026-06-13 par Seine-Maritime Attractivité