[Biodiversité du littoral] BioLit plage de Puys Dieppe
[Biodiversité du littoral] BioLit plage de Puys Dieppe dimanche 26 juillet 2026.
Dieppe
[Biodiversité du littoral] BioLit plage de Puys
Rendez-vous au parking de la plage de Puys Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-18
Envie de jouer un rôle dans la préservation de nos côtes ?
Participez à une découverte participative de la biodiversité littorale et devenez acteur de la protection de notre littoral !
Rejoignez un programme de sciences participatives où vous pourrez observer et contribuer à la préservation de cet écosystème unique.
Un moment enrichissant pour apprendre, explorer et agir concrètement pour la nature. Ne manquez pas cette chance de faire une différence tout en profitant de la beauté du littoral ! .
Rendez-vous au parking de la plage de Puys Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Biodiversité du littoral] BioLit plage de Puys
L’événement [Biodiversité du littoral] BioLit plage de Puys Dieppe a été mis à jour le 2026-06-13 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)
- [Dictée en gare] Gare de Dieppe Dieppe 17 juin 2026
- [Visite savoir-faire] Les coulisses des Pains Populaires Aux Pains Populaires Dieppe 17 juin 2026
- [Concert] Oscillations Sous-préfecture Dieppe 17 juin 2026
- [Stage de musique] Au temps de Guillaume de Normandie Atelier Traverse Dieppe 18 juin 2026
- [Atelier] Rester zen La Tasse et le Biscuit Dieppe 18 juin 2026