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Biodiversité en ville : impliquer les citoyens dans les projets de restauration écologique, L’Arlequin, Mozac

mardi 29 septembre 2026 · L'Arlequin · Mozac

Biodiversité en ville : impliquer les citoyens dans les projets de restauration écologique, L’Arlequin, Mozac

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
L'Arlequin
Adresse
rue Louis Dalmas
Ville
63200 Mozac
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
Entrée seule 5 € ; Entrée + repas 20 €

Biodiversité en ville : impliquer les citoyens dans les projets de restauration écologique Mardi 29 septembre, 09h00 L’Arlequin Puy-de-Dôme

Entrée seule 5 € ; Entrée + repas 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T16:30:00+02:00

Le Réseau Éducation à l’Environnement Auvergne (REEA) et les membres du groupe de travail Biodiversité dont fait partie le Conservatoire botanique national du Massif central vous donnent rendez-vous pour une journée d’échanges professionnelle dédiée à la participation citoyenne dans les projets de restauration écologique en ville.

Une journée pour se rencontrer, croiser les pratiques, découvrir des ressources et repartir avec de nouvelles idées à expérimenter sur votre territoire.

Programme de la journée
9h – Ouverture de la journée
9h50 – Conférence « Renouer avec le vivant, mobiliser les habitants pour des projets de renaturation » par Thomas BOUTREUX, Praticien-chercheur en écologie, aménagement et facilitation au CNRS, Labo EVS.
11h15 – Table ronde « Quand les habitants deviennent acteurs : pratiques professionnelles et leviers pour la participation citoyenne dans les projets de renaturation » avec Aurélien FABREGUETTES de la Ville de Riom, Alexis TOUBLANC de la Ville de Clermont-Ferrand et Camille-Lula ZAMITH de la Ville de Pérignat-ès-Allier, animée par Thierry DALBAVIE, botaniste et formateur en éducation à l’environnement.

14h – 14h45 – Quatre ateliers thématiques au choix :
Idées reçues et fausses bonnes idées sur la nature en ville – par l’association ARTHROPOLOGIA
Proposer des solutions d’aménagements divers – par l’OFB et le REEA
Naturacraft : imaginez la ville de demain pour l’Homme et la Nature – par l’association BIODIV’EDUC
Mobiliser autour d’un projet de renaturation – par la Ville de PÉRIGNAT-ÈS-ALLIER
15h-15h45 – Quatre ateliers thématiques au choix :
Les intérêts de la végétalisation des cours d’école – par le CPIE CLERMONT-DÔMES
Sensibiliser les communes à la préservation des pollinisateurs – par le CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS D’ AUVERGNE
Choisir des végétaux locaux dans les projets de renaturation – par le CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL
Renaturer l’école avec tous ses acteurs – par la Ville de CLERMONT-FERRAND
16h-16h30 – Clôture de la journée.

Lieu : L’Arlequin, rue Louis Dalmas, 63200 MOZAC
Tarifs : Journée 5€ ou Journée + Repas 20€
Inscriptions avant le 11 septembre 2026 sur le siteBiodiversité en ville : impliquer les citoyens dans les projets.
Plus d’information sur le site du REEA : ici

L’Arlequin rue Louis Dalmas Mozac 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « a.tavernier@ree-auvergne.org »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/reea-reseau-education-a-l-environnement-auvergne/evenements/journee-d-echanges-auvergnate-biodiversite-en-ville »}, {« link »: « https://www.ree-auvergne.org/actualites/biodiversite-en-ville-impliquer-les-citoyens-dans-les-projets-de-restauration-ecologique/ »}]
Le REEA et les membres du groupe de travail Biodiversité dont fait partie le CBNMC vous donnent rendez-vous pour une journée d’échanges dédiée aux projets de restauration écologique en ville.

© REEA

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