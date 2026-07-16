Biodiversité en ville : impliquer les citoyens dans les projets de restauration écologique, L’Arlequin, Mozac

Informations pratiques

Biodiversité en ville : impliquer les citoyens dans les projets de restauration écologique Mardi 29 septembre, 09h00 L’Arlequin Puy-de-Dôme

Entrée seule 5 € ; Entrée + repas 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T16:30:00+02:00

Le Réseau Éducation à l’Environnement Auvergne (REEA) et les membres du groupe de travail Biodiversité dont fait partie le Conservatoire botanique national du Massif central vous donnent rendez-vous pour une journée d’échanges professionnelle dédiée à la participation citoyenne dans les projets de restauration écologique en ville.

Une journée pour se rencontrer, croiser les pratiques, découvrir des ressources et repartir avec de nouvelles idées à expérimenter sur votre territoire.

Programme de la journée

9h – Ouverture de la journée

9h50 – Conférence « Renouer avec le vivant, mobiliser les habitants pour des projets de renaturation » par Thomas BOUTREUX, Praticien-chercheur en écologie, aménagement et facilitation au CNRS, Labo EVS.

11h15 – Table ronde « Quand les habitants deviennent acteurs : pratiques professionnelles et leviers pour la participation citoyenne dans les projets de renaturation » avec Aurélien FABREGUETTES de la Ville de Riom, Alexis TOUBLANC de la Ville de Clermont-Ferrand et Camille-Lula ZAMITH de la Ville de Pérignat-ès-Allier, animée par Thierry DALBAVIE, botaniste et formateur en éducation à l’environnement.

14h – 14h45 – Quatre ateliers thématiques au choix :

Idées reçues et fausses bonnes idées sur la nature en ville – par l’association ARTHROPOLOGIA

Proposer des solutions d’aménagements divers – par l’OFB et le REEA

Naturacraft : imaginez la ville de demain pour l’Homme et la Nature – par l’association BIODIV’EDUC

Mobiliser autour d’un projet de renaturation – par la Ville de PÉRIGNAT-ÈS-ALLIER

15h-15h45 – Quatre ateliers thématiques au choix :

Les intérêts de la végétalisation des cours d’école – par le CPIE CLERMONT-DÔMES

Sensibiliser les communes à la préservation des pollinisateurs – par le CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS D’ AUVERGNE

Choisir des végétaux locaux dans les projets de renaturation – par le CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Renaturer l’école avec tous ses acteurs – par la Ville de CLERMONT-FERRAND

16h-16h30 – Clôture de la journée.

Lieu : L’Arlequin, rue Louis Dalmas, 63200 MOZAC

Tarifs : Journée 5€ ou Journée + Repas 20€

Inscriptions avant le 11 septembre 2026 sur le siteBiodiversité en ville : impliquer les citoyens dans les projets.

Plus d’information sur le site du REEA : ici

L’Arlequin rue Louis Dalmas Mozac 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « a.tavernier@ree-auvergne.org »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/reea-reseau-education-a-l-environnement-auvergne/evenements/journee-d-echanges-auvergnate-biodiversite-en-ville »}, {« link »: « https://www.ree-auvergne.org/actualites/biodiversite-en-ville-impliquer-les-citoyens-dans-les-projets-de-restauration-ecologique/ »}]

Le REEA et les membres du groupe de travail Biodiversité dont fait partie le CBNMC vous donnent rendez-vous pour une journée d’échanges dédiée aux projets de restauration écologique en ville.

© REEA