VISITE DU SITE CLUNISIEN : L’ABBAYE DE MOZAC, Abbatiale Saint-Pierre de Mozac, Mozac

Informations pratiques

VISITE DU SITE CLUNISIEN : L’ABBAYE DE MOZAC 19 et 20 septembre Abbatiale Saint-Pierre de Mozac Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Samedi et dimanche

10 h à 12 h et 14 h à 19 h

JEU DE PISTE EN AUTONOMIE

À votre rythme, résolvez les énigmes et retrouvez le lieu mystère.

Parcours à retirer à l’accueil touristique ou transmis sous format numérique sur demande à patrimoine@rlv.eu.

Samedi 10 h à 14 h et 16 h 30 à 19 h

Dimanche 13 h à 19 h

ABBATIALE SAINT-PIERRE M.H. liste de 1840

MOZAC – Abbatiale Saint-Pierre, rue de l’Abbaye

Visite libre de l’église. Châsse en émaux champlevés M.H. 1901. Cour du cloître, parc de l’abbaye.

Samedi et dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 19 h

CRYPTE ET TOUR-PORCHE

Ouverture au public par le Club historique mozacois.

Le+ Visite de la crypte avec QR-codes

Samedi et dimanche 10 h à 19 h

PATRIMOINE DE MOZAC DISPARU ET RECONSTITUÉ À L’AIDE DE LA MODÉLISATION 3D ET DE L’IA

MOZAC – Cour du cloître – abbaye de Mozac

Exposition photographique du Club historique mozacois et de Vincent Ouslati.

Renseignements www.clubhistorique.fr ou www.ville-mozac.com

Samedi et dimanche 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

COLLECTION LAPIDAIRE DE MOZAC

MOZAC – Entrée par la cour du Cloître

Abbatiale Saint-Pierre – rue de l’Abbaye

Visite libre – Ouverture exceptionnelle des collections lapidaires de l’abbaye de Mozac. Des explications et des photographies inédites des découvertes, extraites des Archives du Club historique mozacois, accompagneront les visiteurs.

Samedi et dimanche 11 h et 15 h

Visite de la collection lapidaire « La découverte des chapiteaux » avec le Club historique mozacois.

Samedi et dimanche 16 h 30

Visite commentée d’un site clunisien d’exception incluant l’abbatiale, la crypte, la tour-porche et la collection lapidaire.

Réservation 04 73 38 99 94 ou sur www.rlv.eu

Le + Partenariat entre Riom Limagne et Volcans (Musées et Pays d’art et d’histoire), ville de Mozac et Club historique mozacois.

Abbatiale Saint-Pierre de Mozac Rue de l’Abbaye, 63200 Mozac, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Mozac 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:patrimoine@rlv.eu »}, {« link »: « http://www.clubhistorique.fr »}, {« link »: « http://www.ville-mozac.com »}, {« link »: « http://www.rlv.eu »}]

Samedi et dimanche

©F BOMPAN