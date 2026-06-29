Biodiversité et Santé Rencontre avec Pierre Lannes Route de la Corniche Hendaye
Biodiversité et Santé Rencontre avec Pierre Lannes Route de la Corniche Hendaye vendredi 9 octobre 2026.
Hendaye
Biodiversité et Santé Rencontre avec Pierre Lannes
Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-09 12:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Dans le cadre de la semaine KLIMA développée par la Communauté d’Agglomération Pays-Basque et en partenariat avec l’Agence Régionale de la Santé de Nouvelle-Aquitaine.
Nous vous proposons cette conférence de Pierre LANNES, vétérinaire retraité, membre du Conseil d’Administration de France Lyme, association de lutte contre les maladies vectorielles à tiques (MVT) dont la plus connue est la maladie de Lyme.
La conférence sera suivie d’un échange avec le public.
Elle sera l’occasion de sensibiliser aux risques liés aux tiques dans notre environnement quotidien, dans le jardin, en balade, en randonnée ou avec les animaux comme les chiens, les chats, les chevaux. .
Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
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English : Biodiversité et Santé Rencontre avec Pierre Lannes
L’événement Biodiversité et Santé Rencontre avec Pierre Lannes Hendaye a été mis à jour le 2026-06-26 par Hendaye Tourisme & Commerce
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