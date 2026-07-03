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Biodiversité, photo et contes, Au Tournant du vivant, Colomiers

mercredi 26 mai 2027 · Au Tournant du vivant · Colomiers

Biodiversité, photo et contes, Au Tournant du vivant, Colomiers

Informations pratiques

Début
mercredi 26 mai 2027
Fin
mercredi 26 mai 2027
Lieu
Au Tournant du vivant
Adresse
32 Chemin de Selery, 31770 COLOMIERS
Ville
31770 Colomiers
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre

Biodiversité, photo et contes Mercredi 26 mai 2027, 16h00 Au Tournant du vivant Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-26T16:00:00+02:00 – 2027-05-26T17:30:00+02:00
Fin : 2027-05-26T16:00:00+02:00 – 2027-05-26T17:30:00+02:00

Découverte et photographie de la biodiversité à la ferme « Au tournant du vivant » avec Noémie Fontaine, suivie de « Roi Compost et autres contes au jardin » de Florence Bathellier.

Au Tournant du vivant 32 Chemin de Selery, 31770 COLOMIERS Colomiers 31770 Fourcaudis Haute-Garonne Occitanie https://autournantduvivant1.odoo.com/ Vos légumes bio en vente directe et cultivés sur place à Colomiers.
Découverte et photographie de la biodiversité à la ferme « Au tournant du vivant » avec Noémie Fontaine, suivie de « Roi Compost et autres contes au jardin » de Florence Bathellier.

© Magda Ehlers

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