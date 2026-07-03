Biodiversité, photo et contes, Au Tournant du vivant, Colomiers

Informations pratiques

Biodiversité, photo et contes Mercredi 26 mai 2027, 16h00 Au Tournant du vivant Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-26T16:00:00+02:00 – 2027-05-26T17:30:00+02:00

Fin : 2027-05-26T16:00:00+02:00 – 2027-05-26T17:30:00+02:00

Découverte et photographie de la biodiversité à la ferme « Au tournant du vivant » avec Noémie Fontaine, suivie de « Roi Compost et autres contes au jardin » de Florence Bathellier.

Au Tournant du vivant 32 Chemin de Selery, 31770 COLOMIERS Colomiers 31770 Fourcaudis Haute-Garonne Occitanie https://autournantduvivant1.odoo.com/ Vos légumes bio en vente directe et cultivés sur place à Colomiers.

Découverte et photographie de la biodiversité à la ferme « Au tournant du vivant » avec Noémie Fontaine, suivie de « Roi Compost et autres contes au jardin » de Florence Bathellier.

© Magda Ehlers