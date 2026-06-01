Birds on a Wire, Scène Ella Fitzgerald, Genève

Birds on a Wire Lundi 3 août, 21h00 Scène Ella Fitzgerald

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-03T21:00:00+02:00 – 2026-08-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-03T21:00:00+02:00 – 2026-08-03T22:30:00+02:00

Depuis 2012, la chanteuse Rosemary Standley (voix de Moriarty) et la violoncelliste Dom La Nena unissent leurs talents dans Birds on a Wire, interprétant en duo des reprises d’horizons multiples, du rock au baroque, en passant par le répertoire brésilien, les comptines et le folk. Dans une scénographie onirique signée Étienne Saglio, elles entrelacent leurs univers avec minimalisme et finesse, donnant une nouvelle résonance à des chansons de Tom Waits, Barbara, Bob Dylan, Jacques Brel ou The Cure. Une traversée musicale intime, poétique et d’une grâce envoûtante.

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Folk baroque

Jeremiah