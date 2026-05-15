L’Île-Bouchard

Bisbilles Duo de clowns

Prieuré Saint-Léonard L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Bisbilles est un duo de clowns. Ailles (Marie-Françoise Sacré) et Houilles (Jean-Louis Maître) jouent et se chamaillent sans cesse, à tout propos dans une forme burlesque entre jeux de scène, jeux de mots et poésie, ces deux clowns nous entrainent dans leur univers drôle et tendre.

Bisbilles est un duo de clowns. Ailles (Marie-Françoise Sacré) et Houilles (Jean-Louis Maître) jouent et se chamaillent sans cesse, à tout propos dans une forme burlesque entre jeux de scène, jeux de mots et poésie, ces deux clowns nous entrainent pendant une petite heure dans leur univers drôle et tendre.

Au profit de l’association AESPHOR. .

Prieuré Saint-Léonard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Bisbilles is a duo of clowns. Ailles (Marie-Françoise Sacré) and Houilles (Jean-Louis Maître) play and bicker incessantly, about everything: in a burlesque form between stage games, word games and poetry, these two clowns draw us into their funny and tender universe.

L’événement Bisbilles Duo de clowns L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme