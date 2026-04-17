Marché de noël L’Île-Bouchard
Marché de noël L’Île-Bouchard dimanche 13 décembre 2026.
L’Île-Bouchard
Marché de noël
Place Bouchard L’Île-Bouchard Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Dimanche 13 décembre, marché de noël.
Marché ouvert de 10h à 18h.
Spectacle suivi d’un feu d’artifice
Dimanche 13 décembre, marché de noël.
Marché ouvert de 10h à 18h.
Spectacle suivi d’un feu d’artifice .
Place Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 15 accueil@mairie-ilebouchard.fr
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English :
Sunday December 13, Christmas market.
Market open from 10am to 6pm.
Show followed by fireworks
L’événement Marché de noël L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme