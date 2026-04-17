L’Île-Bouchard

Marché de noël

Place Bouchard L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Dimanche 13 décembre, marché de noël.

Marché ouvert de 10h à 18h.

Spectacle suivi d’un feu d’artifice

Dimanche 13 décembre, marché de noël.

Marché ouvert de 10h à 18h.

Spectacle suivi d’un feu d’artifice .

Place Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 15 accueil@mairie-ilebouchard.fr

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English :

Sunday December 13, Christmas market.

Market open from 10am to 6pm.

Show followed by fireworks

L’événement Marché de noël L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme