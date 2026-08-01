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AGENDA · L'Île-Bouchard

Soirée Gourmande L’Île-Bouchard

vendredi 28 août 2026 · L'Île-Bouchard

Soirée Gourmande L’Île-Bouchard

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Place Bouchard
Ville
37220 L'Île-Bouchard
Département
Indre-et-Loire
Tarif

L’Île-Bouchard

Soirée Gourmande

Place Bouchard L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Restauration, boissons et animation musicale pour un moment de partage et de convivialité.
Restauration, boissons et animation musicale pour un moment de partage et de convivialité.   .

Place Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 15  accueil@mairie-ilebouchard.fr

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English :

Food, drinks, and live music for a time of togetherness and camaraderie.

L’événement Soirée Gourmande L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-08-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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