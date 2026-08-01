Informations pratiques

L’Île-Bouchard

Soirée Gourmande

Place Bouchard L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Restauration, boissons et animation musicale pour un moment de partage et de convivialité.

Restauration, boissons et animation musicale pour un moment de partage et de convivialité. .

Place Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 15 accueil@mairie-ilebouchard.fr

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English :

Food, drinks, and live music for a time of togetherness and camaraderie.

L’événement Soirée Gourmande L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-08-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme