Soirée Gourmande L’Île-Bouchard
vendredi 28 août 2026 · L'Île-Bouchard
Informations pratiques
L’Île-Bouchard
Soirée Gourmande
Place Bouchard L’Île-Bouchard Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Restauration, boissons et animation musicale pour un moment de partage et de convivialité.
Restauration, boissons et animation musicale pour un moment de partage et de convivialité. .
Place Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 15 accueil@mairie-ilebouchard.fr
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English :
Food, drinks, and live music for a time of togetherness and camaraderie.
L’événement Soirée Gourmande L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-08-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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