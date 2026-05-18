Bischoffsheim

Bischo’Fescht

Place Saint-Rémy Bischoffsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04

L’Harmonie de Bischoffsheim vous prépare une belle soirée festive à la veille de leur traditionnel marché aux puces !

Programme prochainement disponible.

Buvette et restauration .

Place Saint-Rémy Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 47 87 28 musique.laconcorde@gmail.com

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English :

The Harmonie de Bischoffsheim is preparing a festive evening on the eve of their traditional flea market!

L’événement Bischo’Fescht Bischoffsheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile