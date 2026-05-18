Bischo’Fescht Bischoffsheim
Bischo’Fescht Bischoffsheim samedi 4 juillet 2026.
Bischoffsheim
Bischo’Fescht
Place Saint-Rémy Bischoffsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00
Date(s) :
2026-07-04
L’Harmonie de Bischoffsheim vous prépare une belle soirée festive à la veille de leur traditionnel marché aux puces !
Programme prochainement disponible.
Buvette et restauration .
Place Saint-Rémy Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 47 87 28 musique.laconcorde@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Harmonie de Bischoffsheim is preparing a festive evening on the eve of their traditional flea market!
L’événement Bischo’Fescht Bischoffsheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
À voir aussi à Bischoffsheim (Bas-Rhin)
- 95ème Anniversaire Cercle Saint Gérard Bischoffsheim Bischoffsheim 13 juin 2026
- Portes Ouvertes au Stand de Tir Bischoffsheim 13 juin 2026
- Sortie nature sur le sentier du Bischenberg Bischoffsheim 21 juillet 2026
- Fête du couvent Bischoffsheim 30 août 2026
- Les Sentiers Gastronomiques du Bischenberg Bischoffsheim 20 septembre 2026