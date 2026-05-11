Bischoffsheim

Sortie nature sur le sentier du Bischenberg

17 Rue Raiffensen Bischoffsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Explorez les hauteurs de Bischoffsheim au cœur d’un site classé Réserve Naturelle Régionale en 2024. Une balade nature accompagnée pour mieux comprendre la faune, la flore et les enjeux de préservation du site. Sur inscription à l’Office de Tourisme, places limitées.

Découvrez les hauteurs de Bischoffsheim à travers ce circuit accompagné par un passionné du lieu. Classé Réserve Naturelle Régionale en 2024, ce site remarquable révèle une biodiversité exceptionnelle et des paysages préservés à quelques pas de chez nous.

Grâce aux bornes pédagogiques présentes sur le parcours, partez à la découverte de la faune, de la flore et de l’histoire géologique du site. Notre guide partagera ses connaissances, anecdotes et les enjeux liés à la préservation de cet espace naturel sensible.

Une balade à la fois éducative, immersive et accessible à tous les curieux de nature.

Sur inscription à l’Office de Tourisme. Nombre de places limitées. .

17 Rue Raiffensen Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 75 38 contact@mso-tourisme.com

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English :

Explore the heights of Bischoffsheim in the heart of a site classified as a Regional Nature Reserve in 2024. A guided nature walk to better understand the fauna, flora and conservation issues of the site. Registration at the Tourist Office, places limited.

L’événement Sortie nature sur le sentier du Bischenberg Bischoffsheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile