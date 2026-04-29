Bischoffsheim

95ème Anniversaire Cercle Saint Gérard Bischoffsheim

Rue du Castel Bischoffsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Une soirée conviviale à la découverte des activités du Cercle Saint Gérard (Club photo, danse des Balkans, country, sjoelbak, randonneurs, tir sportif), avec démonstrations et initiations pour tous les curieux. Animations musicales et ambiance festive au rendez-vous, autour de tartes flambées et pizzas.

L’ensemble des sections du Cercle Saint Gérard vous feront découvrir leurs activités Club Photo, Danse des Balkans, Country,

Sjoelbak, Randonneurs, Tir Sportif.

Envie d’essayer une des activités, vous pourrez le faire.

L’harmonie de Bischoffsheim et les Majorettes (récente championne de France) seront également présent.

Tartes flambées et Pizzas au menu

Une belle soirée en perspective ! .

Rue du Castel Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 98 88 53 csgbischo@gmail.com

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English :

A convivial evening to discover the activities of the Cercle Saint Gérard (Photo Club, Balkan dance, country, sjoelbak, hikers, sport shooting), with demonstrations and initiations for the curious. Musical entertainment and a festive atmosphere, with tarts flambées and pizzas.

L’événement 95ème Anniversaire Cercle Saint Gérard Bischoffsheim Bischoffsheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile