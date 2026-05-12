Bischoffsheim

Portes Ouvertes au Stand de Tir

5 Rue du Castel Bischoffsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre des festivités du 95éme Anniversaire du Cercle Saint Gérard Sports et Loisirs, la section Tir Sportif organise des portes ouvertes pour vous initier et découvrir la pratique du tir à la carabine et au pistolet à 10 mètres. Venez essayer et vous initier dans un cadre sécurisé et encadré par des professionnels.

Dans le cadre des festivités du 95éme Anniversaire du Cercle Saint Gérard Sports et Loisirs, la section Tir Sportif organise des portes ouvertes. L’occasion idéale de vous initier et de vous familiariser avec ce sport de précision, dans un cadre convivial et sécurisé, encadré par des passionnés et des bénévoles expérimentés. Accessible à toutes et tous, débutants ou initiés. .

5 Rue du Castel Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 38 23 41 csgbischotir@laposte.net

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English :

As part of the celebrations for the 95th anniversary of the Cercle Saint Gérard Sports et Loisirs, the Tir Sportif section is organizing an open house to introduce you to 10-meter rifle and pistol shooting. Come and try your hand at shooting in a safe, professionally supervised environment.

L’événement Portes Ouvertes au Stand de Tir Bischoffsheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile