Bischoffsheim

Fête de la musique

Rue du Stade Bischoffsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Deux jours de fête au stade municipal avec concerts live, DJ sets, danse et animations musicales. Samedi Rock Traffic et soirée années 80/90/2000. Dimanche zumba géante à 11h, BlackCobalt, Etalimite et Palm Beach. Marché des producteurs et créateurs locaux tout le week-end.

Les 20 et 21 juin, Bischoffsheim vous donne rendez-vous pour un week-end festif placé sous le signe de la musique au stade municipal. Concerts live, DJ set, marché de producteurs et créateurs locaux, restauration et buvette rythmeront ces deux journées conviviales et ouvertes à tous.

Au programme

Samedi 20 juin 2026

16h30 Groupe Réunionnais

18h00 École de musique

20h00 Concert Rock Traffic

21h30 ADJT Soirée Millenials 80/90/2000

Dimanche 21 juin 2026

11h00 Ouverture avec cours de Zumba géant

12h00 14h00 Musique d’ambiance

14h00 Danse des Balkans CSG

15h30 Concert BlackCobalt

17h00 Concert Etalimite

18h30 Palm Beach

Ainsi que la petite restauration disponible lors des 2 jours Sandwich merguez/saucisse, Burger & frites, Tarte flambée, Frites, Soft, Bières .

Rue du Stade Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 58 07 42 info@alsace-dj-team.fr

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English :

Two days of festivities at the municipal stadium with live concerts, DJ sets, dancing and musical entertainment. Saturday: Rock Traffic and 80s/90s/2000s party. Sunday: Giant Zumba at 11am, BlackCobalt, Etalimite and Palm Beach. Local producers’ and designers’ market all weekend.

L’événement Fête de la musique Bischoffsheim a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile