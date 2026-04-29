Bischoffsheim

Oktoberfest

Rue du Stade Bischoffsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17 23:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Soirée festive aux couleurs de la Bavière avec menu traditionnel, DJ en live et ambiance conviviale. Bretzel, spätzle-choucroute et bière au programme. Une parenthèse gourmande et dansante à ne pas manquer. Réservation conseillée, places limitées.

L’Oktoberfest fait son retour à Bischoffsheim, en partenariat avec l’A.S. Bischoffsheim. Une soirée festive est proposée avec au menu bretzel, spätzle-choucroute, éclair et bien sûr de la bière. L’ambiance musicale sera assurée par Alsace DJ Team, pour une animation 100 % festive dans l’esprit bavarois. Venez en dirndl ou Lederhosen pour une ambiance festive et chaleureuse ! .

Rue du Stade Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 58 07 42

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English :

Festive Bavarian evening with traditional menu, live DJ and friendly atmosphere. Pretzels, spätzle-sauerkraut and beer on the menu. A gourmet interlude not to be missed. Reservations recommended, places limited.

L’événement Oktoberfest Bischoffsheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile