Fête de la biere Beschemer Bierfest Bischoffsheim
Fête de la biere Beschemer Bierfest Bischoffsheim samedi 5 septembre 2026.
Bischoffsheim
Fête de la biere Beschemer Bierfest
Rue du Stade Bischoffsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 20:00:00
fin : 2026-09-05 23:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Rejoignez l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Bischoffsheim pour la 3eme édition de la Fête de la Bière ! Venez profiter d’une ambiance conviviale et de bières artisanales autour d’une animation musicale.
Programmation en cours. .
Rue du Stade Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 28 45 sp.bischoffsheim@free.fr
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English :
Join the Amicale des Sapeurs Pompiers de Bischoffsheim for the 3rd annual Fête de la Bière! Come and enjoy a convivial atmosphere and craft beers, with musical entertainment.
L’événement Fête de la biere Beschemer Bierfest Bischoffsheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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