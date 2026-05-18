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Fête de la biere Beschemer Bierfest Bischoffsheim

Fête de la biere Beschemer Bierfest Bischoffsheim samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Rue du Stade

Ville : 67870 Bischoffsheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Bischoffsheim

Fête de la biere Beschemer Bierfest

Rue du Stade Bischoffsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 20:00:00
fin : 2026-09-05 23:30:00

Date(s) :
2026-09-05

Rejoignez l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Bischoffsheim pour la 3eme édition de la Fête de la Bière ! Venez profiter d’une ambiance conviviale et de bières artisanales autour d’une animation musicale.
Programmation en cours.   .

Rue du Stade Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 28 45  sp.bischoffsheim@free.fr

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English :

Join the Amicale des Sapeurs Pompiers de Bischoffsheim for the 3rd annual Fête de la Bière! Come and enjoy a convivial atmosphere and craft beers, with musical entertainment.

L’événement Fête de la biere Beschemer Bierfest Bischoffsheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

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