Bischoffsheim

Les Sentiers Gastronomiques du Bischenberg

rue du Castel Bischoffsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:15:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Belle promenade de 7km sur les chemins et sentiers autour et sur le Bischenberg, ponctuée de points-repas. Départs échelonnés de 10h15 à 13h, toutes les 15min. Réservation bit.ly/sentiersgastronomiques2026

Randonnée gourmande de 7 km environ autour de la colline du Bischenberg, à travers vergers, vignes et forêt. Vues panoramiques sur la plaine d’Alsace et le Mont Sainte-Odile aux différentes étapes-repas. Menu et conditions de réservations consultables sur le dépliant disponible en écrivant à l’email de contact.

Départs échelonnés de 10h15 à 13h, toutes les 15min.

Arrivée au Castel où vous pourrez encore déguster une bonne tarte flambée. (non compris dans le prix) .

rue du Castel Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 98 88 53 csgbischo@gmail.com

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English :

Beautiful 7km walk on the paths and tracks around and on the Bischenberg, punctuated by lunch points. Staggered departures from 10:15 a.m. to 1 p.m., every 15 minutes. Reservations: bit.ly/sentiersgastronomiques2026

L’événement Les Sentiers Gastronomiques du Bischenberg Bischoffsheim a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile