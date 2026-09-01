Informations pratiques

Mazières-en-Gâtine

Bistro-Philo

Bibliothèque Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Le groupe des 5-8 ans va avoir la chance de retrouver en premier notre animatrice, Nadine. Que leur aura-t-elle préparé comme histoire pour démarrer cette session ? Un conte ? Un kamishibaï ? Un album ? Mystère… Il faudra venir pour le découvrir !

Puis chacun sera libre de prendre la parole pour exprimer ses idées, ses sentiments sur le thème abordé.

Chaque enfant pense à apporter son goûter pour le moment convivial, le moment bistro , qu’ils partagent en fin de séance. Un serveur, un plongeur… chacun prend un rôle dans ce bistro auto-géré par les enfants.

Les inscriptions sont recommandées auprès de l’animatrice 06 83 39 25 09, qui pourra répondre aux questions des parents qui ne connaissent pas encore le concept. .

Bibliothèque Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine reseau.lectures.nomades@gmail.com

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English : Bistro-Philo

L’événement Bistro-Philo Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-08-23 par CC Val de Gâtine