Salon du diabète Salle des fêtes Mazières-en-Gâtine
samedi 14 novembre 2026 · Salle des fêtes · Mazières-en-Gâtine
Informations pratiques
Mazières-en-Gâtine
Salon du diabète
Salle des fêtes Place des Marronniers Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-14 18:00:00
Date(s) :
2026-11-14
La CPTS Big Up Santé organise le Salon du Diabète. À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, venez rencontrer les professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins des personnes diabétiques. Que vous soyez concerné par le diabète, en situation de prédiabète, proche d’une personne diabétique . .
Salle des fêtes Place des Marronniers Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine coordinatrice-bigupsante@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du diabète
L’événement Salon du diabète Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-07-29 par CC Val de Gâtine