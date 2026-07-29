Salon du diabète Salle des fêtes Mazières-en-Gâtine

Informations pratiques

Mazières-en-Gâtine

Salon du diabète

Salle des fêtes Place des Marronniers Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-14 18:00:00

Date(s) :

2026-11-14

La CPTS Big Up Santé organise le Salon du Diabète. À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, venez rencontrer les professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins des personnes diabétiques. Que vous soyez concerné par le diabète, en situation de prédiabète, proche d’une personne diabétique . .

Salle des fêtes Place des Marronniers Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine coordinatrice-bigupsante@outlook.fr

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English : Salon du diabète

L’événement Salon du diabète Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-07-29 par CC Val de Gâtine