Informations pratiques

Mazières-en-Gâtine

Tour Poitou-Charentes

Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 11:45:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Passage du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine pour la 4e étape reliant Saint-Symphorien à Poitiers.

Passage dans la commune MAZIERES EN GATINE Rue des Boulleaux Rue de la Conciergerie Rue de la Verronnerie Rue des Forges D3743 Rue des Halles D24 Rue des Glycines D178 LES GLYCINES (MAZIERES EN GATINE) D2 D178 D142 Rue des Carrières Moreau

Caravane à 12h22

Coureurs à 13h33 .

Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Tour Poitou-Charentes

L’événement Tour Poitou-Charentes Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine