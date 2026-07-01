Bistrot concert Pierre et Marie louis au Cerf à 3 Pattes Le Cerf à 3 Pattes Germaine

vendredi 17 juillet 2026 · Le Cerf à 3 Pattes · Germaine

Informations pratiques

Germaine

Bistrot concert Pierre et Marie louis au Cerf à 3 Pattes

Le Cerf à 3 Pattes 3 Rue du Pré Michaux Germaine Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Deux artistes du même village, réunis par la chanson française et le folk,

entre reprises et compositions originales

Vendredi 17 juillet 2026 à 20h30

Chanson françaiseTout public

Deux artistes du même village, réunis par la chanson française et le folk,

entre reprises et compositions originales

Vendredi 17 juillet 2026 à 20h30

Chanson française

Concert au chapeau — sans réservation

Bistrot ouvert à partir de 18h30

Petite restauration sur place

Service assuré par les bénévoles de l’association

Le Cerf à 3 pattes

3 rue du Pré Michaux

51160 Germaine .

Le Cerf à 3 Pattes 3 Rue du Pré Michaux Germaine 51160 Marne Grand Est +33 7 84 69 17 30

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English : Bistrot concert Pierre et Marie louis au Cerf à 3 Pattes

Two artists from the same village, brought together by French chanson and folk music,

performing a mix of covers and original songs

Friday, July 17, 2026, at 8:30 p.m.

French chanson

L’événement Bistrot concert Pierre et Marie louis au Cerf à 3 Pattes Germaine a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne