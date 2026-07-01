Bistrot concert Pierre et Marie louis au Cerf à 3 Pattes Le Cerf à 3 Pattes Germaine
vendredi 17 juillet 2026 · Le Cerf à 3 Pattes · Germaine
Informations pratiques
Germaine
Bistrot concert Pierre et Marie louis au Cerf à 3 Pattes
Le Cerf à 3 Pattes 3 Rue du Pré Michaux Germaine Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Deux artistes du même village, réunis par la chanson française et le folk,
entre reprises et compositions originales
Vendredi 17 juillet 2026 à 20h30
Chanson françaiseTout public
Deux artistes du même village, réunis par la chanson française et le folk,
entre reprises et compositions originales
Vendredi 17 juillet 2026 à 20h30
Chanson française
Concert au chapeau — sans réservation
Bistrot ouvert à partir de 18h30
Petite restauration sur place
Service assuré par les bénévoles de l’association
Le Cerf à 3 pattes
3 rue du Pré Michaux
51160 Germaine .
Le Cerf à 3 Pattes 3 Rue du Pré Michaux Germaine 51160 Marne Grand Est +33 7 84 69 17 30
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English : Bistrot concert Pierre et Marie louis au Cerf à 3 Pattes
Two artists from the same village, brought together by French chanson and folk music,
performing a mix of covers and original songs
Friday, July 17, 2026, at 8:30 p.m.
French chanson
L’événement Bistrot concert Pierre et Marie louis au Cerf à 3 Pattes Germaine a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne
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