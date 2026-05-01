Gripport

Bistrot de Lulu itinérant

Gripport Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15 22:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Le Bistrot de Lulu, accompagné de la Pizza Vagabonde.

Concert blues folk de Thibaut SibellaTout public

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Gripport 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@lulubistrotitinerant.fr

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English :

Le Bistrot de Lulu, accompanied by Pizza Vagabonde.

Blues folk concert by Thibaut Sibella

L’événement Bistrot de Lulu itinérant Gripport a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DU SAINTOIS