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Bistrot de Lulu itinérant Gripport

Bistrot de Lulu itinérant Gripport

Bistrot de Lulu itinérant Gripport vendredi 15 mai 2026.

Ville : 54290 Gripport

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Gripport

Bistrot de Lulu itinérant

Gripport Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15 22:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Le Bistrot de Lulu, accompagné de la Pizza Vagabonde.
Concert blues folk de Thibaut SibellaTout public
  .

Gripport 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est   contact@lulubistrotitinerant.fr

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English :

Le Bistrot de Lulu, accompanied by Pizza Vagabonde.
Blues folk concert by Thibaut Sibella

L’événement Bistrot de Lulu itinérant Gripport a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DU SAINTOIS

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