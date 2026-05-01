Bistrot de Lulu itinérant Gripport
Bistrot de Lulu itinérant Gripport vendredi 15 mai 2026.
Gripport
Bistrot de Lulu itinérant
Gripport Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15 22:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Le Bistrot de Lulu, accompagné de la Pizza Vagabonde.
Concert blues folk de Thibaut SibellaTout public
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Gripport 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@lulubistrotitinerant.fr
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English :
Le Bistrot de Lulu, accompanied by Pizza Vagabonde.
Blues folk concert by Thibaut Sibella
L’événement Bistrot de Lulu itinérant Gripport a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DU SAINTOIS
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