Mollkirch

Bistrot éphémère des Indécis de la Rose

17 Rue des Chataigniers Mollkirch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Une soirée conviviale entre amis ou en famille, tout en profitant d’un instant musical ! Organisé par l’association ‘Les indécis de la rose’ en partenariat avec l’Animation Jeunes des Portes de Rosheim. Buvette et petite restauration sur place.

Une soirée conviviale en famille ou entre amis, tout en profitant d’un instant de divertissement où concerts, spectacles, animations, jeux de société, jeux de bois, activités manuelles seront au rendez-vous . En partenariat avec l’Association Les indécis de la rose .

Buvette et petite restauration sur place. .

17 Rue des Chataigniers Mollkirch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 95 89 17 lesindecisdelarose67@gmail.com

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English :

A convivial evening with friends or family, while enjoying a musical moment! Organized by the association ‘Les indécis de la rose’ in partnership with Animation Jeunes des Portes de Rosheim. Refreshments and snacks on site.

L’événement Bistrot éphémère des Indécis de la Rose Mollkirch a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile