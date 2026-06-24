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Bistrot Guinguette à Pleumartin Place de l’Hôtel de ville Pleumartin

Bistrot Guinguette à Pleumartin Place de l’Hôtel de ville Pleumartin

Bistrot Guinguette à Pleumartin Place de l’Hôtel de ville Pleumartin jeudi 6 août 2026.

Lieu
Place de l'Hôtel de ville
Adresse
Les Halles
Ville
86450 Pleumartin
Département
Vienne
Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Pleumartin

Bistrot Guinguette à Pleumartin

Place de l’Hôtel de ville Les Halles Pleumartin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Chaque semaine, une animation musicale dans une commune différente vous est proposée.

**Cette semaine,** [**Grenn’Z**](https://www.facebook.com/greenzduo/)
_Green’z c’est la couleur._
_Ce duo vous propose des chansons cultes revisitées couplées de compositions raffinées._
_À travers ces versions acoustiques mises en lumière par deux amoureux du son, vous pourrez voyager avec eux dans la douceur comme dans l’énergie._
**Côté restauration, le comité des fêtesvous propose pour 15€:**

* Melon
* Charcuterie diverse
* Chips
* Fromage de chèvre et un autre
* Yaourt fermier
* Galette du Poitou

_Option végétarienne possible_
Buvette sur place.
Réservation jusqu’au **2 août** au **06 76 83 97 98**   .

Place de l’Hôtel de ville Les Halles Pleumartin 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 97 98 

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English : Bistrot Guinguette à Pleumartin

L’événement Bistrot Guinguette à Pleumartin Pleumartin a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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