Bistrot Guinguette à Pleumartin Place de l’Hôtel de ville Pleumartin jeudi 6 août 2026.

Pleumartin

Bistrot Guinguette à Pleumartin

Place de l’Hôtel de ville Les Halles Pleumartin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Chaque semaine, une animation musicale dans une commune différente vous est proposée.

**Cette semaine,** [**Grenn’Z**](https://www.facebook.com/greenzduo/)

_Green’z c’est la couleur._

_Ce duo vous propose des chansons cultes revisitées couplées de compositions raffinées._

_À travers ces versions acoustiques mises en lumière par deux amoureux du son, vous pourrez voyager avec eux dans la douceur comme dans l’énergie._

**Côté restauration, le comité des fêtesvous propose pour 15€:**

* Melon

* Charcuterie diverse

* Chips

* Fromage de chèvre et un autre

* Yaourt fermier

* Galette du Poitou

_Option végétarienne possible_

Buvette sur place.

Réservation jusqu’au **2 août** au **06 76 83 97 98** .

Place de l’Hôtel de ville Les Halles Pleumartin 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 97 98

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English : Bistrot Guinguette à Pleumartin

L’événement Bistrot Guinguette à Pleumartin Pleumartin a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne