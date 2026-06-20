Randonnée dans les communes à Pleumartin Place de l’Hôtel de ville Pleumartin mercredi 29 juillet 2026.

Pleumartin

Randonnée dans les communes à Pleumartin

Place de l’Hôtel de ville Les Halles Pleumartin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Cette randonnée vous fera (re)découvrir l’étang de Saint Sennery, propriété de la commune de Pleumartin, qui a été creusé dans le fond de la vallée de La Luire.

Il est dédié essentiellement à la pêche et reçoit quelques manifestations festives.

Cette randonnée sera suivie d’un pot de l’amitié avec des produits locaux. .

Place de l’Hôtel de ville Les Halles Pleumartin 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Randonnée dans les communes à Pleumartin

L’événement Randonnée dans les communes à Pleumartin Pleumartin a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne