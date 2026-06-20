Randonnée dans les communes à Pleumartin Place de l’Hôtel de ville Pleumartin
Randonnée dans les communes à Pleumartin Place de l’Hôtel de ville Pleumartin mercredi 29 juillet 2026.
Pleumartin
Randonnée dans les communes à Pleumartin
Place de l’Hôtel de ville Les Halles Pleumartin Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Cette randonnée vous fera (re)découvrir l’étang de Saint Sennery, propriété de la commune de Pleumartin, qui a été creusé dans le fond de la vallée de La Luire.
Il est dédié essentiellement à la pêche et reçoit quelques manifestations festives.
Cette randonnée sera suivie d’un pot de l’amitié avec des produits locaux. .
Place de l’Hôtel de ville Les Halles Pleumartin 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée dans les communes à Pleumartin
L’événement Randonnée dans les communes à Pleumartin Pleumartin a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne