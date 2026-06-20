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Randonnée dans les communes à Pleumartin Place de l’Hôtel de ville Pleumartin

Randonnée dans les communes à Pleumartin Place de l’Hôtel de ville Pleumartin

Randonnée dans les communes à Pleumartin Place de l’Hôtel de ville Pleumartin mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Place de l'Hôtel de ville
Adresse
Les Halles
Ville
86450 Pleumartin
Département
Vienne
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Pleumartin

Randonnée dans les communes à Pleumartin

Place de l’Hôtel de ville Les Halles Pleumartin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Cette randonnée vous fera (re)découvrir l’étang de Saint Sennery, propriété de la commune de Pleumartin, qui a été creusé dans le fond de la vallée de La Luire.
Il est dédié essentiellement à la pêche et reçoit quelques manifestations festives.
Cette randonnée sera suivie d’un pot de l’amitié avec des produits locaux.   .

Place de l’Hôtel de ville Les Halles Pleumartin 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Randonnée dans les communes à Pleumartin

L’événement Randonnée dans les communes à Pleumartin Pleumartin a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne