Bistrot Guinguette à Usseau Usseau
Bistrot Guinguette à Usseau Usseau jeudi 13 août 2026.
Usseau
Bistrot Guinguette à Usseau
Place Maurice Bedel Usseau Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 22:30:00
Date(s) :
2026-08-13
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Place Maurice Bedel Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 72 27 guerin.s.u@outlook.fr
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English : Bistrot Guinguette à Usseau
L’événement Bistrot Guinguette à Usseau Usseau a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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