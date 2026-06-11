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Bistrot Guinguette à Usseau Usseau

Bistrot Guinguette à Usseau Usseau

Bistrot Guinguette à Usseau Usseau jeudi 13 août 2026.

Adresse : Place Maurice Bedel

Ville : 86230 Usseau

Département : Vienne

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Usseau

Bistrot Guinguette à Usseau

Place Maurice Bedel Usseau Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :
2026-08-13

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Place Maurice Bedel Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 72 27  guerin.s.u@outlook.fr

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English : Bistrot Guinguette à Usseau

L’événement Bistrot Guinguette à Usseau Usseau a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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