De Cours en jardins à Usseau Chateau de la Motte Usseau mercredi 26 août 2026.

Usseau

De Cours en jardins à Usseau

Chateau de la Motte 86230 USSEAU Usseau Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:00:00

fin : 2026-08-26 20:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Chaque semaine, retrouvez De Cours en Jardins dans une commune différente.

Accueil du public à partir de **17h30**

**18h ** Présentation des lieux par le propriétaire

**18h30 Concert de Vagho**

VAGHO signifie vagabond , en Vietnamien, ou encore roulotte (Vago) en Romani. Ce seul mot reflète bien leur univers où on parcours les sentiers du Jazz Manouche dans la tradition de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli pour faire des pas de côté vers des compositions originales voire des tubes de la Pop ré-adaptées librement. Avec Vagho, on vagabonde et on prend des chemins de traverse.

La soirée se terminera par un moment convivial.

**Jauge limitée**, merci de réserver. .

Chateau de la Motte 86230 USSEAU Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De Cours en jardins à Usseau

L’événement De Cours en jardins à Usseau Usseau a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne