Villiers-Vineux

Bistrot Nomade

Centre du village Villiers-Vineux Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Apéro concert sur la place du village avec You & Me , duo de reprises des grands succès pop et variétés. Restauration sur place .

Centre du village Villiers-Vineux 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bistrot Nomade

L’événement Bistrot Nomade Villiers-Vineux a été mis à jour le 2026-03-30 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)