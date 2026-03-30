Bistrot Nomade Villiers-Vineux
Bistrot Nomade Villiers-Vineux vendredi 24 juillet 2026.
Villiers-Vineux
Bistrot Nomade
Centre du village Villiers-Vineux Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 22:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Apéro concert sur la place du village avec You & Me , duo de reprises des grands succès pop et variétés. Restauration sur place .
Centre du village Villiers-Vineux 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr
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English : Bistrot Nomade
L’événement Bistrot Nomade Villiers-Vineux a été mis à jour le 2026-03-30 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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