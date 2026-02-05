Foire artisanale et Vide-greniers

Rue Gaulard et rues adjacentes Villiers-Vineux Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 06:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Foire artisanale et vide-greniers. .

Rue Gaulard et rues adjacentes Villiers-Vineux 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 68 12 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Foire artisanale et Vide-greniers Villiers-Vineux a été mis à jour le 2026-02-05 par Yonne Attractivité