BITASYON BWANE, bitasyon Bwane, Petit-Bourg

BITASYON BWANE Samedi 6 juin, 10h30 bitasyon Bwane Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Niché sur les hauteurs de Juston, dans la section Brâne sur le territoire de Petit-Bourg, Thibert vous ouvre les portes de son univers avec passion et générosité. Une invitation à découvrir un lieu authentique, là où le cadre naturel se mêle à l’accueil chaleureux.

Dégustations des produits issus du jardin.

bitasyon Bwane Brâne 97170 Petit-Bourg Petit-Bourg 97170 Guadeloupe Guadeloupe +590 0690678035 [{« type »: « phone », « value »: « +590690678035 »}, {« type »: « email », « value »: « laventurepierre@gmail.com »}] Activité agricole, d’agro-transformation et pédagogique

Niché sur les hauteurs de Juston, dans la section Brâne sur le territoire de Petit-Bourg, Thibert vous ouvre les portes de son univers avec passion et générosité.

©Bitasyon Bwane