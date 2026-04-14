Le Jardin de Valombreuse comme vous ne l’avez jamais vu, Jardin botanique de Valombreuse, Petit-Bourg

Le Jardin de Valombreuse comme vous ne l’avez jamais vu Samedi 6 juin, 09h30 Jardin botanique de Valombreuse Guadeloupe

15 participants maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Visite guidée avec notre guide Dominique :

ralentir, observer en détail, changer de regard, découvrir le jardin sous un nouvel angle.

Tarif adulte : 16,50€

Tarif enfant de 3 à 12 ans : 11€

Inclus pour les abonnés au Jardin

Jardin botanique de Valombreuse Chemin de Valombreuse, 97170 Petit-Bourg, France Petit-Bourg 97170 Guadeloupe Guadeloupe 0590955050 http://www.valombreuse.com Créé en Juillet 1990, ce parc situé à 200 mètres d’altitude, tire son nom des vallons ombragés qui font le charme de cette région de Petit-Bourg. A l’origine tourné vers la production et la vente de fleurs tropicales, le domaine de Valombreuse s’est diversifié pour proposer de multiples activités de loisir : restauration, plan d’eau, rivière, cascade, centre équestre agrée, etc. Pour les enfants, des jeux gonflables, des promenades à poney…

Visite guidée avec notre guide Dominique :

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