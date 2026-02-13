Les plantes locales an tout sòs!, Le jardin de découvertes, Petit-Bourg

Les plantes locales an tout sòs! Dimanche 7 juin, 10h30 Le jardin de découvertes Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T23:00:00+02:00

Ned vous invite à partager son espace de joie, d’amour, de paix et de sagesse.

Découvrez un jardin familial où se cultivent produits locaux et bien-être. Ici, chaque récolte devient une invitation à prendre soin de soi, tant par l’alimentation que par l’esprit.

Au programme :

Dégustation de jus fraîchement pressés, infusions glacées artisanales et sirops maison

Présentation de plantes séchées aux vertus bienfaisantes

Ateliers d’échange pédagogique pour découvrir et comprendre les plantes

Vente de plants et produits du jardin

Un lieu de partage où la nature nourrit le corps et l’âme.

Le jardin de découvertes Cocoyer, chemin de boynest 97170 Petit-Bourg 97170 Guadeloupe Guadeloupe +590 0690752996 https://www.instagram.com/artisanthe971?igsh=b2xoMW1xanBsM3lm&utm_source=qr Ce jardin est est une représentation ou se mêle joie, paix, sagesse

Comment utiliser les plantes locales! Sous forme d’huiles, de sirops et de plantes séchées pour le bien-être.

