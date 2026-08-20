Bivouac des poètes Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux
samedi 24 octobre 2026 · Maison du Parc du Haut-Jura · Lajoux
Informations pratiques
Lajoux
Bivouac des poètes
Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 17:00:00
fin : 2026-10-25 19:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Cet évènement annuel organisé par la Bibliothèque populaire de Lajoux est une belle occasion pour rencontrer des auteurs de renom et profiter d’une balade poétique.
– Samedi 24 octobre 17h Maison du Parc Rencontre avec les poètes Arthur Billerey, Gorguine Valeourgeorgis, Claudine Bohi et Milène Tournier.
– Dimanche 25 octobre 10h Bibliothèque populaire de Lajouxn Balade poétique sur le thème ”Frontières et langage”, avec lectures de poèmes.
Durée 3h. .
Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté gilles.prost@icloud.com
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English : Bivouac des poètes
L’événement Bivouac des poètes Lajoux a été mis à jour le 2026-08-20 par PARC DU HAUT JURA
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