Bivouac des poètes Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux

Informations pratiques

Lajoux

Bivouac des poètes

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 17:00:00

fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Cet évènement annuel organisé par la Bibliothèque populaire de Lajoux est une belle occasion pour rencontrer des auteurs de renom et profiter d’une balade poétique.

– Samedi 24 octobre 17h Maison du Parc Rencontre avec les poètes Arthur Billerey, Gorguine Valeourgeorgis, Claudine Bohi et Milène Tournier.

– Dimanche 25 octobre 10h Bibliothèque populaire de Lajouxn Balade poétique sur le thème ”Frontières et langage”, avec lectures de poèmes.

Durée 3h. .

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté gilles.prost@icloud.com

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English : Bivouac des poètes

L’événement Bivouac des poètes Lajoux a été mis à jour le 2026-08-20 par PARC DU HAUT JURA