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AGENDA · Lajoux

Bivouac des poètes Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux

samedi 24 octobre 2026 · Maison du Parc du Haut-Jura · Lajoux

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Maison du Parc du Haut-Jura
Adresse
29 Lieu-dit Le Village
Ville
39310 Lajoux
Département
Jura
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Lajoux

Bivouac des poètes

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 17:00:00
fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Cet évènement annuel organisé par la Bibliothèque populaire de Lajoux est une belle occasion pour rencontrer des auteurs de renom et profiter d’une balade poétique.
– Samedi 24 octobre 17h Maison du Parc Rencontre avec les poètes Arthur Billerey, Gorguine Valeourgeorgis, Claudine Bohi et Milène Tournier.
– Dimanche 25 octobre 10h Bibliothèque populaire de Lajouxn Balade poétique sur le thème ”Frontières et langage”, avec lectures de poèmes.
Durée 3h.   .

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté   gilles.prost@icloud.com

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English : Bivouac des poètes

L’événement Bivouac des poètes Lajoux a été mis à jour le 2026-08-20 par PARC DU HAUT JURA

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