jeudi 23 juillet 2026 · Maison du Parc du Haut-Jura · Lajoux

Informations pratiques

Lajoux

À travers les yeux d’un naturaliste

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-25

Aiguisez votre regard lors de cette balade avec un agent naturaliste du Parc. Repérez les traces d’animaux, les plantes, les habitats… Chaque indice révèle la richesse du vivant.

Age minimum 6 ans .

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À travers les yeux d’un naturaliste

L’événement À travers les yeux d’un naturaliste Lajoux a été mis à jour le 2026-07-12 par PARC DU HAUT JURA