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AGENDA · Lajoux

À travers les yeux d’un naturaliste Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux

jeudi 23 juillet 2026 · Maison du Parc du Haut-Jura · Lajoux

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Maison du Parc du Haut-Jura
Adresse
29 Lieu-dit Le Village
Ville
39310 Lajoux
Département
Jura
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Lajoux

À travers les yeux d’un naturaliste

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-25

Aiguisez votre regard lors de cette balade avec un agent naturaliste du Parc. Repérez les traces d’animaux, les plantes, les habitats… Chaque indice révèle la richesse du vivant.
Age minimum 6 ans   .

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27  accueil@parc-haut-jura.fr

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English : À travers les yeux d’un naturaliste

L’événement À travers les yeux d’un naturaliste Lajoux a été mis à jour le 2026-07-12 par PARC DU HAUT JURA

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