À travers les yeux d’un naturaliste Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux
jeudi 23 juillet 2026 · Maison du Parc du Haut-Jura · Lajoux
Informations pratiques
Lajoux
À travers les yeux d’un naturaliste
Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-25
Aiguisez votre regard lors de cette balade avec un agent naturaliste du Parc. Repérez les traces d’animaux, les plantes, les habitats… Chaque indice révèle la richesse du vivant.
Age minimum 6 ans .
Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
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English : À travers les yeux d’un naturaliste
L’événement À travers les yeux d’un naturaliste Lajoux a été mis à jour le 2026-07-12 par PARC DU HAUT JURA
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