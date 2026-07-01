Grands Prédateurs du Haut‑Jura le loup Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux

Informations pratiques

Lajoux

Grands Prédateurs du Haut‑Jura le loup

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Qur le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:30:00

fin : 2026-07-28 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-28 2026-08-11

Plongez au cœur de la vie sauvage du Haut‑Jura avec un agent du Parc, référent des grands prédateurs. Il vous dévoilera la biologie du loup, sa présence sur le territoire et les enjeux liés à son retour. Des rendez‑vous pour mieux connaître cette espèce emblématique… et mieux cohabiter avec elle. .

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Qur le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

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English : Grands Prédateurs du Haut‑Jura le loup

L’événement Grands Prédateurs du Haut‑Jura le loup Lajoux a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA