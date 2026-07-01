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AGENDA · Lajoux

Grands Prédateurs du Haut‑Jura le loup Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux

jeudi 16 juillet 2026 · Maison du Parc du Haut-Jura · Lajoux

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Maison du Parc du Haut-Jura
Adresse
29 Qur le Village
Ville
39310 Lajoux
Département
Jura
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Lajoux

Grands Prédateurs du Haut‑Jura le loup

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Qur le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:30:00
fin : 2026-07-28 18:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-28 2026-08-11

Plongez au cœur de la vie sauvage du Haut‑Jura avec un agent du Parc, référent des grands prédateurs. Il vous dévoilera la biologie du loup, sa présence sur le territoire et les enjeux liés à son retour. Des rendez‑vous pour mieux connaître cette espèce emblématique… et mieux cohabiter avec elle.   .

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Qur le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27  accueil@parc-haut-jura.fr

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English : Grands Prédateurs du Haut‑Jura le loup

L’événement Grands Prédateurs du Haut‑Jura le loup Lajoux a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA

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